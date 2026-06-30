PIK bez dogovora o nasledniku Šmita: Amerikanac imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika

Sputnik pre 1 sat
PIK bez dogovora o nasledniku Šmita: Amerikanac imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika

Ni današnja sednica Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira (PIK) nije donela dogovor o izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, pošto Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje ni ovoga puta nisu uspele da se usaglase o kandidatu koji bi nasledio Kristijana Šmita.

Umesto izbora naslednika, ambasadori Upravnog odbora PIK-a u Sarajevu imenovali su dosadašnjeg prvog zamenika visokog predstavnika Amerikanca Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika, koji će funkciju preuzeti 1. jula, kada na snagu stupa ostavka Kristijana Šmita. Takođe, Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je pre moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula 2026.
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