Aleksandar Janković se oglasio zbog napada na Marka Jovanovića: "Nedopustiv događaj..."

Fudbalska javnost u Srbiji ostala je šokirana nakon vesti da je aktuelni trener Teleoptika, Marko Jovanović doživeo napad ranije tokom dana.

Njega su fizički napala dvojica navijača crno-belih, i tom prilikom mu nanaela i telesne povrede, a zbog povreda glave, Jovanović je završio u Urgentnom centru. O celoj situaciji, govorio je i srpski fudbalski stručnjak i trener, Aleksandar Janković, u studijskom programu na RTS-u, koji je poželeo brz oporavak svom kolegi. - Moram da se osvrnem pre svega, sa neke trenerske, kolegijalne strane, na jedan nemili događaj danas, napad na kolegu Marka Jovanovića, trenera