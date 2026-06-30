Gori region, u Hercegovini 41°C: Neka se ovi delovi Crne Gore, Dalmacije i BiH pripreme za pljuskove i gromove

Vrelina topi region, ali istovremeno nastaju i grmljavinske oluje.

U ovom času (14.00 časova) u Mostaru je čak 41°C. Širom Hrvatske, Crne Gore i BiH temperature su između 35 i 40 stepeni. Naš region i danas je najvreliji deo Evrope. Vrelo će ostati i do kraja dana. U ovom času nad centralnim i južnim delovima BiH, na jugu Dalmacije, u zaleđu južnog dela Jadrana i lokalno u Crnoj Gori ima jakog razvoja oblačnosti, uz lokalne, ali jake pljuskove sa grmljavinom. U ovom času grmljavinska oluja sa jakim pljuskom obrušila se na