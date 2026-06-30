Najlepša bajka Mundijala! Dao gol Brazilu, Bajern ga kupio za 55 miliona, pa izbacio Holanđane sa penala

Ismael Saibari, ofanzivni vezista reprezentacije Maroka, iza sebe ima dve nedelje iz snova koje su mu potpuno promenile karijeru.

Sjajnim partijama na Svetskom prvenstvu skrenuo je pažnju fudbalske javnosti, a potom ostvario i najveći transfer u životu. Sve je počelo spektakularnim golom protiv Brazila na otvaranju Mundijala, kada je Maroko stigao do velikog boda rezultatom 1:1. Saibari je tada pokazao da bi mogao da bude jedno od najvećih otkrovenja turnira. Nedugo zatim usledio je transfer karijere. Doskorašnji fudbaler PSV-a potpisao je za Bajern Minhen, koji će holandskom klubu za njegov