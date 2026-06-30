Najveća nada srpskog tenisa još jednom zablistala: Ognjen Milić došao do plasmana karijere

Ognjen Milić napravio je novi sjajan rezultat, ovog puta na Čelendžer turniru u Brašovu.

Mladi srpski teniser savladao je prvog nosioca u prvom kolu turnira, Frančeska Maestrelija rezultatom 2:1 (6:3, 6:7, 6:3) i došao do plasmana karijere. Devetnaestogodišnji teniser savladao je više od 200 mesta bolje rangiranog igrača na startu turnira u Rumuniji i nakon toga došao do najboljeg renkinga u karijeri. Milić bi u ovom trenutku zauzeo 339. poziciju na svetu, ali još može da napreduje. Sjajno je Srbin ušao u meč. Bio je stabilan na servisu, a iskoristio