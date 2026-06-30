U Slovačkoj izmerena rekordno visoka temperatura: toplotni talas ide ka istoku

U Slovačkoj je postavljen novi temperaturni rekord, kada je u mestu Turna nad Bodvou u Košičkom kraju na istoku zemlje izmeren 41 stepen Celzijusa, saopštio je Slovački hidrometeorološki zavod.

Time je nadmašen prethodni rekord koji je bio postavljen u julu 2007. godine, kada je u gradu Hurbanovu, na jugozapadu Slovačke, izmereno 40,3 stepena Celzijusa, prenosi TASR. U više gradova u Slovačkoj zabeležene su temperature iznad 40 stepeni Celzijusa, pa je tako u Štrkovecu izmereno 40,6 stepeni Celzijusa a u Mužli je izmereno 40,5 stepeni Celzijusa. (Telegraf.rs/Tanjug)