Udruženja prevoznika traže rešenje za vozače kamiona: U zajedničkom pismu zadali rok Evropskoj uniji

Telegraf pre 7 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Udruženja prevoznika traže rešenje za vozače kamiona: U zajedničkom pismu zadali rok Evropskoj uniji

Predstavnici transportnih udruženja Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i BiH odlučili su da Evropskoj komisiji upute novo zajedničko pismo sa zahtevom da se do 10. avgusta ponudi prihvatljivo odnosno prelazno rešenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru.

Predsednik Poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić saopštio je tu odluku na konferenciji za novinare nakon zajedničkog sastanka predstavnika poslovnih udruženja ove četiri zemlje. On je rekao da je danas analizirana aktuelna situacija i da je ocenjeno da, iako problemi i dalje postoje, trenutno nisu izraženi kao u prethodnom periodu. "Dogovorili smo se da u ovom trenutku ne preduzimamo konkretne aktivnosti, već da sa današnjeg sastanka uputimo pismo
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