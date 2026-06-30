Ukrajinski oligarh raznet zbog prevare od 100 miliona evra? Njegova supruga Ana nije obogaljena u atentatu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ukrajinski oligarh raznet zbog prevare od 100 miliona evra? Njegova supruga Ana nije obogaljena u atentatu

Ukrajinski oligarh koji je u ponedeljak uveče bio meta bombaškog napada u Monaku najverovatnije je napadnut zbog navodnih veza sa prevarom putem kol-centara vrednom oko 100 miliona evra, tvrde izvori iz ukrajinske policije.

Prema navodima lokalnih medija, Vadim Jermolajev (58) zadobio je više rana od gelera nakon što je u ulazu njegove stambene zgrade u Monaku eksplodirao ranac napunjen maticama i šrafovima. Povređeni su i žena koja je bila sa njim, kao i njen sin tinejdžer. Francuski izvor navodi da je žena i dalje u teškom stanju nakon što je podvrgnuta operaciji tokom koje su joj amputirani udovi, preneo je Daily Mail. Prvobitni izveštaji iz Ukrajine navodili su da je povređena
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