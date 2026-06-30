Velika akcija inspekcije: Sa srpskog tržišta povučeno skoro šest tona mesa

Veterinarska inspekcija sprovela je 215 kontrola u Tutinu, Novom Pazaru i Sjenici, nakon čega je iz prometa povučeno gotovo šest tona proizvoda, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, koje su se odnosile na nepostojanje sledljivosti u proizvodnji, prometu i skladištenju hrane, odnosno na nepostojanje deklaracija na proizvodima od mesa, iz prometa je povučeno ukupno 5.976 kilograma proizvoda, od čega je čak 5.868 kilograma zatečeno kod neregistrovanih subjekata, dok je 108 kilograma povučeno iz maloprodajnih objekata. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić poručio je da država neće