Žandarmerija čuva tradiciju dugu više od 160 godina: Od Čukur-česme do današnjih zadataka za Srbiju

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Žandarmerija čuva tradiciju dugu više od 160 godina: Od Čukur-česme do današnjih zadataka za Srbiju

Video: Pogledajte defile srpske žandarmerije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovali su danas, zajedno sa direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljevićem i komandantom Žandarmerije Radoslavom Repcem, taktičko-pokaznoj vežbi Žandarmerije u bazi u Lipovici, poručivši da je Žandarmerija snaga i ponos Srbije. Predsednik Vučić istakao je, nakon pokazne vežbe pripadnika Žandarmerije, da oni predstavljaju snagu Srbije.
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