Žandarmerija čuva tradiciju dugu više od 160 godina: Od Čukur-česme do današnjih zadataka za Srbiju
Telegraf pre 3 sata | Telegraf.rs
Video: Pogledajte defile srpske žandarmerije
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovali su danas, zajedno sa direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljevićem i komandantom Žandarmerije Radoslavom Repcem, taktičko-pokaznoj vežbi Žandarmerije u bazi u Lipovici, poručivši da je Žandarmerija snaga i ponos Srbije. Predsednik Vučić istakao je, nakon pokazne vežbe pripadnika Žandarmerije, da oni predstavljaju snagu Srbije.