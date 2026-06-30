Zelenski: "Ukrajina će pravedno odgovoriti Rusiji na napade na civilne objekte"

Ukrajina će pravedno odgovoriti Rusiji na napade na civilne objekte i činiće to tako da oslabi sistem ruske države i njene mogućnosti za nastavak rata, saopštio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je dodao da je Rusija izvela "cinične udare na Zaporožje i Dnjepar". U video obraćanju na Telegramu, Zelenski je naveo da je u ruskom napadu na civile koji su se prevozili u minibusu u Zaporožju "bilo mrtvih i mnogo povređenih". "Izveden je i okrutan, apsolutno besmislen ruski udar na Dnjepar. Obično preduzeće - civilna proizvodnja. Ljudi su poginuli. Više od dve desetine ljudi je povređeno", rekao je Zelenski. Ukrajinski predsednik je saopštio takođe da su