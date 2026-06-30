Hrvati na kolenima! Evo šta to znači za Srbiju pred meč sa Ukrajinom na Evropskom prvenstvu

Večernje novosti pre 19 minuta
Hrvati na kolenima! Evo šta to znači za Srbiju pred meč sa Ukrajinom na Evropskom prvenstvu

Nakon poraza Srbije 2:0 (1:0) od Italije na startu Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina u drugom meču naše grupe Ukrajina je bila bolja od Hrvatske posle velikog preokreta.

FOTO: Depositphotos/Wavebreakmedia Na kraju je bilo 3:1 (1:1) za Ukrajince koji su posle 22. minuta bili u zaostatku pošto je sviran penal za "vatrene" i Ivan Barić ga je pretvorio u pogodak. Ipak već do poluvremena rezultat je bio nerešen, a onda je početkom drugog dela igre došao preokret. Nakon 26 minuta bulo je 1:1 pošto je Bogdanov pretvorio asistenciju Ljušina u pogodak, a onda se otišlo na odmor. Posle toga Kaljužni je u 48. minutu pogodio za 2:1, a konačnih
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