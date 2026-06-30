Održan prvi sastanak Komiteta za Ormuz: Evo kakve su odluke donešene

Večernje novosti pre 30 minuta
Održan prvi sastanak Komiteta za Ormuz: Evo kakve su odluke donešene

Iran i Oman održali su prvi sastanak svog novoosnovanog zajedničkog Komiteta za Ormuz, na kojem se razgovaralo o budućem upravljanju tim plovnim putem, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Irana za pravne i međunarodne poslove Kazem Garibabadi.

Foto: Jonathan Raa / Sipa USA / Profimedia "Tokom sastanka, pored razmatranja aktuelnih pitanja koja se tiču moreuza, razmenili smo mišljenja o njegovom budućem upravljanju u okviru pete klauzule Islamabadskog memoranduma o razumevanju i suverenim pravima priobalnih država", istakao je Garibabadi. (Tanjug)
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