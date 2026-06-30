On nema dozvolu da dođe ovde! Novak Đoković zagrmeo na ATP, pa otkrio koga bi voleo da vidi na Vimbldonu

Večernje novosti pre 13 minuta
On nema dozvolu da dođe ovde! Novak Đoković zagrmeo na ATP, pa otkrio koga bi voleo da vidi na Vimbldonu

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona, pobedom nad Jibing Vuom.

FOTO: Tanjug/John Walton/PA via AP Đoković je savladao 102. igrača planete sa 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Tako je postao prvi igrač u Open eri sa više od 80 pobeda u uvodnim rundama Grend slem turnira. A na konferenciji za medije Novak je pričao o raznim temama. Srbin je prvo upitan za povrede mladih igrača, koje su sve češće. - Dobro pitanje. Tačno zapaženje, statistika pokazuje da je sve više povreda. Dve su perspektive. Komercijalna strana je sve izraženija i pokušava
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