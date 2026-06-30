On nema dozvolu da dođe ovde! Novak Đoković zagrmeo na ATP, pa otkrio koga bi voleo da vidi na Vimbldonu

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona, pobedom nad Jibing Vuom.

FOTO: Tanjug/John Walton/PA via AP Đoković je savladao 102. igrača planete sa 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Tako je postao prvi igrač u Open eri sa više od 80 pobeda u uvodnim rundama Grend slem turnira. A na konferenciji za medije Novak je pričao o raznim temama. Srbin je prvo upitan za povrede mladih igrača, koje su sve češće. - Dobro pitanje. Tačno zapaženje, statistika pokazuje da je sve više povreda. Dve su perspektive. Komercijalna strana je sve izraženija i pokušava