Izbori, izbori, veliki izbori: Vučić deli novac šakom i kapom

Vreme pre 1 sat
Izbori, izbori, veliki izbori: Vučić deli novac šakom i kapom

Aleksandar Vučić ponovo „opipava puls“ svojih pristalica. Kao i prošlog leta, pompezno najavljuje nove socijalne mere. Prošle godine ih je nazvao čudesnim, ali verovatno nisu urodile plodom - jer izbora nije bilo

Povećanje plata i penzija, jednokratne pomoći za penzionere, korisnike socijalne pomoći i borce, nove vaučere za odmor… Sve ovo je Aleksandar Vučić najavio u ponedeljak, 29. juna, građanima iz Palate Srbija. Prema njegovim rečima, mere će obuhvatiti više od tri miliona građana, a moguće i do 3,5 miliona ljudi. Upitan o poreklu novca koji je izdvojen za vanredne ekonomske mere, Vučić je rekao da „visoka stopa rasta daje mogućosti“. „Mi smo jednokratna davanja činili
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