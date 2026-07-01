EU uvela taksu: Paketi zvanično skuplji; Hoće li Temu poskupeti i u Srbiji?

Evropska unija je danas uvela privremenu carinsku taksu od tri evra po artiklu u paketima koji stižu iz zemalja van Evropske unije, što će dodatno poskupeti kupovinu preko kineskih onlajn platformi kao što su Temu, Šejn (Shein) i Aliekspres (Aliexpress).

Prethodno izuzeće od carine za male kupovine ispod 150 evra je ukinuto kako bi se obuzdao priliv masovno proizvedenog i jeftinog uvoza iz Kine, prenosi Brasels tajms. Ova privremena carinska doplata trebalo bi da ostane na snazi najmanje do 2028. godine, dodaje se u saopštenju EU. Ako naručite tri identične majice sa neke od kineskih platformi, plaćate još tri evra, ali ako naručite jednu majicu i jednu futrolu za telefon, plaćate šest evra, što sugeriše da se