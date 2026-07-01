EU uvela taksu: Paketi zvanično skuplji; Hoće li Temu poskupeti i u Srbiji?

B92 pre 1 sat
EU uvela taksu: Paketi zvanično skuplji; Hoće li Temu poskupeti i u Srbiji?

Evropska unija je danas uvela privremenu carinsku taksu od tri evra po artiklu u paketima koji stižu iz zemalja van Evropske unije, što će dodatno poskupeti kupovinu preko kineskih onlajn platformi kao što su Temu, Šejn (Shein) i Aliekspres (Aliexpress).

Prethodno izuzeće od carine za male kupovine ispod 150 evra je ukinuto kako bi se obuzdao priliv masovno proizvedenog i jeftinog uvoza iz Kine, prenosi Brasels tajms. Ova privremena carinska doplata trebalo bi da ostane na snazi najmanje do 2028. godine, dodaje se u saopštenju EU. Ako naručite tri identične majice sa neke od kineskih platformi, plaćate još tri evra, ali ako naručite jednu majicu i jednu futrolu za telefon, plaćate šest evra, što sugeriše da se
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

EU uvela taksu na male pakete iz trećih zemalja, na udaru Temu, Šejn i Aliekspres

EU uvela taksu na male pakete iz trećih zemalja, na udaru Temu, Šejn i Aliekspres

Insajder pre 15 minuta
Eu udarila novu taksu na Temu - Kupovina više neće biti ista

Eu udarila novu taksu na Temu - Kupovina više neće biti ista

Kamatica pre 25 minuta
Ako kupite majicu i masku za telefon, država vam uzima još 6 evra! Pogledajte nova pravila za Temu, evo šta sve važi od danas…

Ako kupite majicu i masku za telefon, država vam uzima još 6 evra! Pogledajte nova pravila za Temu, evo šta sve važi od danas

Blic pre 45 minuta
Kraj ere jeftine kupovine iz Kine: EU uvela taksu od tri evra na pakete sa Temua

Kraj ere jeftine kupovine iz Kine: EU uvela taksu od tri evra na pakete sa Temua

Bonitet pre 1 sat
Naručujete sa Temua i Šeina? Od danas to košta više, ovo su detalji

Naručujete sa Temua i Šeina? Od danas to košta više, ovo su detalji

Telegraf pre 1 sat
EU od danas uvodi novu dažbinu za Temu, AliExpress i Shein: Evo da li se odnosi i na kupce iz Srbije

EU od danas uvodi novu dažbinu za Temu, AliExpress i Shein: Evo da li se odnosi i na kupce iz Srbije

Ozon pre 2 sata
Po tri evra na svaki proizvod sa Temua, AliExpressa i drugih platformi iz trećih zemalja: Od danas u EU nova taksa

Po tri evra na svaki proizvod sa Temua, AliExpressa i drugih platformi iz trećih zemalja: Od danas u EU nova taksa

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEUKina

Društvo, najnovije vesti »

Tema pada nadstrešnice u Novom Sadu u 2026. skoro potpuno nestala sa nacionalnih televizija

Tema pada nadstrešnice u Novom Sadu u 2026. skoro potpuno nestala sa nacionalnih televizija

Radio 021 pre 50 minuta
Šta kaže Pijanista na Šapićevu skulpturu na Terazijama - "Skoplje"

Šta kaže Pijanista na Šapićevu skulpturu na Terazijama - "Skoplje"

N1 Info pre 15 minuta
EU uvela taksu na male pakete iz trećih zemalja, na udaru Temu, Šejn i Aliekspres

EU uvela taksu na male pakete iz trećih zemalja, na udaru Temu, Šejn i Aliekspres

Insajder pre 15 minuta
Eu udarila novu taksu na Temu - Kupovina više neće biti ista

Eu udarila novu taksu na Temu - Kupovina više neće biti ista

Kamatica pre 25 minuta
ZLF Niš: Radnici Jure rade u nehumanim uslovima, bez adekvatne klimatizacije

ZLF Niš: Radnici Jure rade u nehumanim uslovima, bez adekvatne klimatizacije

Beta pre 1 minut