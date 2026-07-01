Nove informacije o požaru u Antverpenu: Jedna žrtva manje; Završeno gašenje požara

U požaru u stambenoj zgradi u Antverpenu poginulo je pet osoba, a više ih je povređeno, dok se utvrđuju okolnosti i identitet žrtava, prenosi HLN.

U požaru koji je danas zahvatio stambenu zgradu Antverpenu poginulo je petoro ljudi, prenosi list HLN, dodajući da ima i više povređenih. Identifikacija žrtava i dalje je u toku. Broj poginulih je umanjen, nakon što je prethodno iz belgijske policije saopšteno da je u požaru poginulo šestoro ljudi. Vatrogasna služba završila je gašenje požara, a svi stanari su evakuisani, uključujući i 60 stanara susedne zgrade. Iz policije je saopšteno da je požar izbio u