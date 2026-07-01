Sabalenka posle drame u taj-brejku do trećeg kola Vimbldona

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo Vimbldona, pošto je savladala Kler Liu rezultatom 6:1, 7:6 (11:9).

Sabalenka je prvi set rešila u svoju korist bez većih problema, prepustivši protivnici samo jedan gem, ali je u drugom vodila veliku borbu. Liu je izborila taj-brejk, u kojem je Beloruskinja ipak bila koncentrisanija i posle velike drame stigla do pobede. U borbi za plasman u osminu finala Sabalenka će igrati protiv Jelene Ostapenko.