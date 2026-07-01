Zastrašujuća Francuska - Mbape rešeta kao Mesi, Olise je mađioničar VIDEO

Fudbaleri Francuske pobedili su Švedsku rezultatom 3:0, u meču 1/16 finala Svetskog prvenstva.

"Trikolori" su u Njujorku opravdali epitet favorita i apsolutno zasluženo stigli do trijumfa. Pogađali su Kilijan Mbape u 45 i 74, odnosno Bredli Barkola u 53. minutu. Zapažen je bio i Majkl Olise sa dve asistencije i spektakularnim makazicama koje su završile na stativi. Tim Didijea Dešana će u narednoj rundi odmeriti snage sa Paragvajem, u subotu od 23.00 u Filadelfiji. Uvodni minuti su nam jasno pokazali da će taktika Šveđana biti niski blok, kontranapadi i