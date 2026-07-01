Francuzi melju, Meksikanci imaju neosvojivu tvrđavu, a Norveška Halanda

BBC News pre 7 minuta

IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

Ako je neko imao dilemu ko je prvi favorit za osvajanje titule svetskog fudbalskog šampiona, više ne bi trebalo da je ima.

Francuska je ubedljivo pobedila Švedsku 3:0 u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, uz dva gola Kilijana Mbapea i jednog Bredlija Barkole.

Ekipa Didijea Dešana grabi ka plasmanu u treće uzastopno finale i igra ubedljivije nego što je to činila u ovoj fazi na prethodna dva Mundijala - 2018. i 2022. godine.

U osmini finala, igraće protiv Paragvaja koji je dan ranije šokirao velikog favorita Nemačku.

Francuzi su ušli u meč protiv Švedske nakon što su pobedili u sve tri utakmice u grupnoj fazi prvi put od 1998. godine, kada su bili domaćini i postali svetski šampioni.

Sa dva gola u mreži Šveđana, Mbape je postao najbolji strelac svih vremena u nokaut utakmicama svetskih prvenstava, pretekavši čuvenog Brazilca Ronalda.

Mbape je ukupno dao 10 golova u nokaut fazi svetskih prvenstava, a sada deli lidersku poziciju u trci za Zlatnu kopačku na ovom turniru sa Argentincem Lionelom Mesijem - obojica po šest golova.

Iako je u Nju Džerzi bilo vrelo, Francuzi nisu pokazivali da im to smeta - od početka utakmice su počeli da bombarduju Šveđane.

Posle nekoliko propuštenih prilika, Mbape je u poslednjem minutu prvog poluvremena doveo Francuze u vođstvo, potom je Barkola u 53. minutu povisio prednost, da bi Mbape potvrdio trijumf u 74. minutu.

Mbapeovo razumevanje sa Majlom Olizeom, Barkolom i Usmanom Dembeleom ponekad je delovalo gotovo telepatski.

Iako puni statistiku impresivnim brojkama, 27-godišnji Mbape i dalje izgleda staloženo, sa obe noge na zemlji, a bilo je dirljivo videti ga kako trči do selektora Dešana da zajedno proslave gol, nedelju dana nakon što je preminula majka francuskom treneru.

Francuska je izgubila samo tri utakmice nokaut faze svetskih prvenstava od 1998. - dva od njih u finalu.

Ako Mbape i družina nastave u ovom ritmu, teško je da će neko moći da ih zaustavi - bar do finala.

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La kukarača

REUTERS/Eloisa Sanchez

Meksiko se lako plasirao u osminu finala Svetskog prvenstva ubedljivom pobedom nad Ekvadorom u utakmici odloženoj zbog nevremena na stadionu Asteka.

Golovi Hulijana Kinjonesa i Raula Himeneza dali su domaćinima veliku prednost u zadihanom prvom poluvremenu, a u drugih 45 minuta kontrolisali su igru i sačuvali rezultat, ostvarivši prvu pobedu u nokaut fazi još od 1986. godine.

To znači da će ekipa selektora Havijera Agirea ponovo imati prednost igranja u Meksiko Sitiju, kada se u sledećem kolu sastanu sa Engleskom ili Demokratskom Republikom Kongom u noći između nedelje, 5. u ponedeljka, 6. jula.

Grmljavina u glavnom gradu Meksika pomerila je početak utakmice za sat vremena, ali kada su se olujni oblaci razišli, Ekvador se našao pred drugačijom vrstom vihora - sa tribina su vatreni Meksikanci bodrili tim koji je mleo.

Meksiko je stvorio četiri šanse u prvih 10 minuta, a ekipa Ekvadora, osim što je jednom pogodila prešku, povijala se pred naletima 'sombrerosa'.

Bio je to najsilovitiji početak Meksika na bilo kojoj utakmici Svetskog prvenstva u smislu stvorenih šansi od turnira 1966. godine, a njihovi strastveni navijači nisu morali dugo da čekaju da budu nagrađeni početnim golom.

Skor Meksika u dosadašnjem toku turnira, čiji je jedan od domaćina, za sada je impresivan.

Četiri utakmice, isto toliko pobeda - bez primljenog gola.

U ovaj turnir su ušli sa crnom serijom - u osam od prethodnih devet pokušaja nisu uspeli da prođu nokaut fazu.

Ali stadion Asteka je jedan od ključnih faktora za dosadašnje pozitivne rezultate.

U 89 takmičarskih utakmica na omiljenom domaćem terenu, Meksiko sada ima 70 pobeda i samo dva poraza.

Na turniru 1970. godine, na tom stadionu su odigralui sve tri utakmice grupne faze tamo bez primljenog gola, a potom su poraženi u nokaut fazi od Italije u Toluki.

Turnir 1986. godine pratio je sličan obrazac, što znači da Meksiko još nije izgubio nijednu od 10 utakmica na čuvenom stadionu.

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Stasdion Asteka predstavlja i još jedan neobičan izazov jer se nalazi na više od 2.000 metara nadmorske visine.

Dok je igranje na toj nadmorskoj visini normalno za mnoge meksičke igrače, verovatno će biti veliki protivnik onima koji nisu navikli na takve uslove.

Vikinzi ponovo veslali

REUTERS/Issei Kato

Erling Haland je postigao pobedonosni gol za Norvešku u dramatičnoj utakmici protiv Obale Slonovače i zakazao duel u osmini finala sa Brazilom.

Napadač Mančester sitija bio je gotovo neprimetan na terenu stadionu u Dalasu pre 86. minuta, ali je bio na pravom mestu posle prodora i dodavanja Patrika Berga.

Haland je tako postigao gol u 13 uzastopnih takmičarskih međunarodnih utakmica za Norvešku, a ovaj je obezbedio Norveškoj da prvi put pobedi u utakmici nokaut faze na svetskim prvenstvima.

Norvešku je u vođstvo doveo Antonio Nusa fenomenalnim golom, a revanširao mu se Amad Dijalo.

Posle vođstva, Norvežani su imali još dve sjajne prilike za gol, a 'Slonovi' nisu bili na nivou igre kao protiv Nemačke u grupnoj fazi.

Ipak, afrička selekcija mogla je do produžetaka.

Nekoliko minuta posle Halandovog gola, Amad Dijalo je odapeo loptu iz slobodnog udarca sa više od 25 metara, ali je golman Norveške Orlan Niland čudesno odbranio.

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(BBC News, 07.01.2026)