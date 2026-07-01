Hari Kejn sprečio senzaciju, Engleska u osmini finala Mundijala

BBC News pre 28 minuta | Predrag Vujić - BBC novinar

PA Hari Kejn posle gola ekipi Konga

Bilo je u istoriji svetskih fudbalskih prvenstava velikih iznenađenja, šokova, a 1. jula 2026. umalo da se desi jedna od najvećih senzacija turnira.

U šesnaestini finala, reprezentacija Demokratske Republike Kongo vodila je 1:0 protiv Engleske sve do 75. minuta kada je napadač Hari Kejn odlučio da skrati muke sebi, saigračima, selektoru i gomili navijača na tribinama stadiona u Atlanti.

Na centaršut Gordona, Kejn je trzajem glavom u 75. minutu savladao sjajnog golmana Konga Lionela Mpasija Nzaua.

Jedanaest minuta kasnije, spektakularnim udarcem preokrenuo je utakmicu i odveo Englesku u osminu finala Mundijala.

Nade Engleza da će prvi put posle 1966. godine ponovo postati svetski prvaci tako su ostale u životu.

A lako je moglo da se desi da hrabri Kongo, sa igračima čija je tržišna vrednost bar desetostruko manja nego protivničkog tima, šokira Engleze i pošalje ih kući već posle prvog kola nokaut faze.

Brajan Sipenga doveo je Kongo u vođstvo u 7. minutu, iskoristivši prostor na desnoj strani i preciznim udarcem savladavši Pikforda.

Engleska je posle primljenog gola preuzela inicijativu, ali je teško pronalazila put do gola rivala.

Najbolje prilike imali su Markus Rašford, čiji je udarac izbačen sa gol-linije, i Džud Belingem, čiji je udarac glavom sa svega nekoliko metara spektakularno zaustavio golman Mpasi.

Kongo je mogao i do drugog gola, ali je Joan Visa u 42. minutu pogodio stativu posle centaršuta Van-Bisake.

Engleska je teškom mukom prošla prvu prepreku u nokaut fazi.

Međutim, u osmini finala u ponedeljak, 6. jula čeka je još teži ispit - selekcija Meksika, jednog od domaćina turnira, i više od 80.000 frenetičnih navijača na kultnom stadionu Asteka.

Reuters

Reuters Sipenga slavi gol protiv Engleske kojim je Kongo poveo 1:0 u prvom poluvremenu

EPA

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(BBC News, 07.01.2026)