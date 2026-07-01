BBC vesti na srpskom

Hari Kejn sprečio senzaciju, Engleska u osmini finala Mundijala

Kongo vodio 1:0 do finiša, a onda je Hari Kejn sa dva gola sprečio da afrička selekcija napravi jednu od najvećih senzacija u istoriji svetskih prvenstava.

BBC News pre 28 minuta  |  Predrag Vujić - BBC novinar
Fudbaleri u belim dresovima trče na terenu
PA
Hari Kejn posle gola ekipi Konga

Bilo je u istoriji svetskih fudbalskih prvenstava velikih iznenađenja, šokova, a 1. jula 2026. umalo da se desi jedna od najvećih senzacija turnira.

U šesnaestini finala, reprezentacija Demokratske Republike Kongo vodila je 1:0 protiv Engleske sve do 75. minuta kada je napadač Hari Kejn odlučio da skrati muke sebi, saigračima, selektoru i gomili navijača na tribinama stadiona u Atlanti.

Na centaršut Gordona, Kejn je trzajem glavom u 75. minutu savladao sjajnog golmana Konga Lionela Mpasija Nzaua.

Jedanaest minuta kasnije, spektakularnim udarcem preokrenuo je utakmicu i odveo Englesku u osminu finala Mundijala.

Nade Engleza da će prvi put posle 1966. godine ponovo postati svetski prvaci tako su ostale u životu.

A lako je moglo da se desi da hrabri Kongo, sa igračima čija je tržišna vrednost bar desetostruko manja nego protivničkog tima, šokira Engleze i pošalje ih kući već posle prvog kola nokaut faze.

Brajan Sipenga doveo je Kongo u vođstvo u 7. minutu, iskoristivši prostor na desnoj strani i preciznim udarcem savladavši Pikforda.

Engleska je posle primljenog gola preuzela inicijativu, ali je teško pronalazila put do gola rivala.

Najbolje prilike imali su Markus Rašford, čiji je udarac izbačen sa gol-linije, i Džud Belingem, čiji je udarac glavom sa svega nekoliko metara spektakularno zaustavio golman Mpasi.

Kongo je mogao i do drugog gola, ali je Joan Visa u 42. minutu pogodio stativu posle centaršuta Van-Bisake.

Engleska je teškom mukom prošla prvu prepreku u nokaut fazi.

Međutim, u osmini finala u ponedeljak, 6. jula čeka je još teži ispit - selekcija Meksika, jednog od domaćina turnira, i više od 80.000 frenetičnih navijača na kultnom stadionu Asteka.

Dva fudbalera udaraju loptu
Reuters
Fudbaleri u plavim dresovima slave
Reuters
Sipenga slavi gol protiv Engleske kojim je Kongo poveo 1:0 u prvom poluvremenu
Fudbaleri na terenu
EPA

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.01.2026)

BBC News
Amerikanci produžili licencu za poslovanje NIS-a i rok za prodaju ruskog vlasništva

Amerikanci produžili licencu za poslovanje NIS-a i rok za prodaju ruskog vlasništva

BBC News pre 11 sati
Francuzi melju, Meksikanci imaju neosvojivu tvrđavu, a Norveška Halanda

Francuzi melju, Meksikanci imaju neosvojivu tvrđavu, a Norveška Halanda

BBC News pre 7 satijoš 1 povezana
Zemljotres u Venecueli: Trogodišnjak spasen posle šest dana ispod ruševina

Zemljotres u Venecueli: Trogodišnjak spasen posle šest dana ispod ruševina

BBC News pre 11 satijoš 1 povezana
Kanada učestvuje na Evroviziji 2027. godine

Kanada učestvuje na Evroviziji 2027. godine

BBC News pre 3 sata
'Para na paru': Tramp se dodatno obogatio od trgovanja kriptovalutom

'Para na paru': Tramp se dodatno obogatio od trgovanja kriptovalutom

BBC News pre 10 sati
BBC News

Povezane vesti »

Belgija i Senegal za osminu finala Mundijala, poznati sastavi (RTS 1, 22.00)

Belgija i Senegal za osminu finala Mundijala, poznati sastavi (RTS 1, 22.00)

RTS pre 3 minuta
UŽIVO: Prštaće u Sijetlu, sudar bacača „petardi“

UŽIVO: Prštaće u Sijetlu, sudar bacača „petardi“

Sport klub pre 3 minuta
Đoković - Cicipas: Novak u "teniskom klasiku" nastavlja pohod na Vimbldonu! Meč kasni!

Đoković - Cicipas: Novak u "teniskom klasiku" nastavlja pohod na Vimbldonu! Meč kasni!

Kurir pre 3 minuta
Kejn stavio tačku na bajku Konga - Engleska se provukla u osminu finala

Kejn stavio tačku na bajku Konga - Engleska se provukla u osminu finala

RTS pre 3 minuta
Maestralni Hari Kejn sprečio senzaciju veka na Mundijalu: Engleska u finišu okrenula DR Kongo i zakazala spektakl na Asteki!

Maestralni Hari Kejn sprečio senzaciju veka na Mundijalu: Engleska u finišu okrenula DR Kongo i zakazala spektakl na Asteki!

Kurir pre 3 minuta
Kejn posle preokreta: "Luda utakmica"

Kejn posle preokreta: "Luda utakmica"

B92 pre 3 minuta
Baka Prase se oglasio pred meč BiH i Amerike na SP: Evo koliko hiljada evra je stavio na pobedu ovog tima

Baka Prase se oglasio pred meč BiH i Amerike na SP: Evo koliko hiljada evra je stavio na pobedu ovog tima

Telegraf pre 3 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Engleska

Sport, najnovije vesti »

Hari Kejn nije dozvolio iznenađenje: Engleska uz dosta problema u osmini finala Mundijala

Hari Kejn nije dozvolio iznenađenje: Engleska uz dosta problema u osmini finala Mundijala

Danas pre 1 sat
Kraj već u drugom kolu Vimbldona: Ispala šampionka Rolan Garosa

Kraj već u drugom kolu Vimbldona: Ispala šampionka Rolan Garosa

Danas pre 23 minuta
Prošle godine je napravio veliko iznenađenje na Vimbldonu: Poznat Novakov potencijalni rival u trećem kolu

Prošle godine je napravio veliko iznenađenje na Vimbldonu: Poznat Novakov potencijalni rival u trećem kolu

Danas pre 1 sat
Rasplet prvog dela kvalifikacija za Svetsko prvenstvo: Srbija treba da opravda ulogu velikog favorita

Rasplet prvog dela kvalifikacija za Svetsko prvenstvo: Srbija treba da opravda ulogu velikog favorita

Danas pre 2 sata
Đoković i Cicipas u borbi za treće kolo Vimbldona (RTS 2)

Đoković i Cicipas u borbi za treće kolo Vimbldona (RTS 2)

RTS pre 3 minuta