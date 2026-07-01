Zemljotres u Venecueli: Trogodišnjak spasen posle šest dana ispod ruševina

BBC News pre 1 sat | Kejtlin Doerti

Jordan Public Security via Reuters Jordanski spasilački tim objavio je snimak spasavanja dečaka 30. juna

Trogodišnji dečak preživeo je šest dana ispod ruševina posle zemljotresa u Venecueli, saopštili su iz jordanskog spasilačkog tima koji pomaže u traganju za zatrpanima.

Objavili su i snimak na kojem se vidi kako spasioci slave kada je u saveznoj venecuelanskoj državi Guaira spasen dečak Kleber Moran.

Dečakovo ime objavila je Delsi Rodrigez, privremena predsednica Venecuele.

Spasavanje deteta je trenutak nade za Venecuelu, rekla je.

Iz Ujedinjenih nacija su upozorili da su desetinama hiljada ljudi hitno potrebni hrana i smeštaj.

Dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodili su Venecuelu 23. juna.

Broj žrtava dostigao je 1.943, više od 10.000 je povređeno, a za desetinama hiljada se još traga.

Jaki potresi verovatno su oštetili ili uništili 58.870 zgrada, prema početnoj proceni na osnovu satelitskih snimaka Američke svemirske agencije (NASA).

Dečaku Kleberu je ukazana prva pomoć, prebačen je u bolnicu i pokazuje pozitivne znake rada vitalnih funkcija, kažu iz Jordanske civilne zaštite.

Na lečenju je u prestonici Karakasu, objavio je Horhe Rodrigez, predsednik venecuelanske skupštine.

Dečak je izbavljen znatno kasnije od trodnevnog perioda posle trenutka potresa, što je vreme u kojem ljudi zarobljeni ispod ruševina imaju najveće šanse da budu pronađeni živi, po oceni stručnjaka.

Pogledajte snimak spasavanja trogodišnjeg dečaka:

Guaira je jedna od najteže pogođenih oblasti, u kojoj lokalno stanovništvo i samo pokušava da spase zarobljene ispod ruševina.

U toj oblasti je došlo do nestašice hrane, osnovne usluge su obustavljene i infrastruktura za komunikacije je ozbiljno oštećena, kažu iz Agencije za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR).

„Napetosti u zajednici su sve veće jer pristup pomoći ostaje ograničen", dodaju u saopštenju na zvaničnom sajtu.

Neke pošiljke pomoći su stigle, „ali ponekad se ljudi gotovo ubijaju zbog hrane", što „izgleda kao borba petlova", opisuje za Frans pres Danijela Armas, 18-godišnja prodavačica, koja je zadobila povrede pošto je u trenutku potresa pala sa motora.

Za početak je potrebno 15 miliona dolara samo kako bi se „podigao nivo zaštite, obezbedile osnovne potrebštine i pružilo privremeno sklonište u narednih šest meseci za 30.000 ljudi pogođenih zemljotresom", kažu iz UNHCR.

Zdravstveni sistem u Venecueli je pod „izuzetnim pritiskom", kažu iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

„Postoji povećan rizik od širenja bolesti čija pojava može da se spreči vakcinacijom", poput malih boginja i difterije, na koje je vakcinisan mali broj ljudi u Venecueli, kaže portparol Kristijan Lindmajer.

EPA Jaki potresi verovatno su oštetili ili uništili 58.870 zgrada, prema početnoj proceni Nasa

Izvlačenje dečaka Klebera pokazalo je da još ima nade da će nastaviti da pronalaze preživele ispod ruševina, koje i dalje pretražuju domaći i strani spasilački timovi, kaže Horhe Rodrigez.

Dodao je da su skloništa za preživele već otvorena u Guairi i drugim državama.

Međunarodni timovi iz Amerike, Meksika i desetine drugih zemalja traže preživele pomoću teške mehanizacije i pasa tragača.

Međunarodna humanitarna pomoć pristiže u Venecuelu.

Do sada je dopremljeno 47 tona humanitarne pomoći koja sadrži medicinska sredstva, opremu za bezbedno sprovođenje porođaja, negu novorođenčadi i prevenciju bolesti, saopštili su iz UN.

U međuvremenu počelo je u sahranjivanje žrtava.

Mnogi još čekaju na ostatke njihovih bližnjih, za koje se veruje da su mrtvi.

U improvizovanoj mrtvačnici u luci Guaire, Vilker Molalja čeka kako bi identifikovao telo njegove sestre, njene dece i dece njegovog brata.

„Moje domaćinstvo imalo je 11 članova. Samo nas dvoje smo preživeli, jer smo bili na poslu", rekao je on agenciji Frans pres.

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(BBC News, 07.01.2026)