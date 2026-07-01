Najmanje petoro ljudi poginulo u požaru u stambenoj zgradi u Antverpenu

Beta pre 1 sat

Najmanje petoro ljudi je poginulo a više njih je povređeno danas u požaru koji je izbio u desetospratnoj stambenoj zgradi u Antverpenu, saopštila je belgijska policija.Prema navodima policije više od 200 ljudi živi u tom bloku i tela nekoliko žrtava već su nađena.

Videlo se kako gust dim izlazi sa osmog sprata zgrade u kvartu Linkerover, posle izbijanja požara oko 10.00 sati danas.

Dramatični video snimci pokazuju kakp se jedan čovek penje sa svog balkona preko prozora suseda da pobegne od gustog dima, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

"Težak je bilans ovde" rekla je predstavnica policije. 

Vatrogasci kažu da idu od stana do stana u potrazi za žrtvama i da se dim brzo proširio i da je teže evakuisati ljude.

Jedan čovek je rekao da nisu mogli da izađu iz stana od gustog dima, da su se vratili u stan i izašli na terasu gde su sačekali vatrogasce da ih spasu. Drugi čovek je rekao da su roditelji njegove supruge, od kojih je jedan bivši gradonačelnik Antverpena Bob Kols uspešno evakuisani iz zgrade i odveni u bolnicu. Rekao je da su sve učinili u pokujšaju da spasu mačku ali da nisu uspeli.

Policija je rekla da je suviše rano da se odredi uzrok požara mada u očevici rekli za lokalne medije da su bili neki radovi na krovu.

Portparolka vatrogasne birgade Antverpena Mari de Klerk rekla je da se radi o kompleksnom požaru i da su slaba vidljivost i gust dim u zgradi otežali njegovo gašenje.

Premijer Bart de Vever rekao je da su njegove misli sa žrtvama i evakuisanim stanarima "užasnog požara" u Linkeroveru.

Fotograf AP-a rekao je da je dim prestao do rano popodne ali da su mnogi timovi hitnih službi i dalje na mestu požara.

Kvart Linkerover u istočnom delu Antverpena je velika stambena četvrt sa visokim stambenim zgradama na obodu velikog parka gde se leti drže koncerti na otvorenom. 

(Beta, 01.07.2026)

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