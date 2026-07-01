NPS: Poziv Ponošu da se javi u UKP završna faza represije aktuelnog režima

Beta pre 35 minuta

Narodni pokret Srbije (NPS) osudio je poziv predsedniku stranke Srbija centar (SRCE) Zdravku Ponošu da se javi Upravi kriminalističke policije (UKP) na čijem čelu se nalazi Marko Kričak, navodeći da ga vidi "kao završnu fazu represije aktuelnog režima".

"Pozivanje lidera opozicionih stranaka u policiju, praćeno koordinisanom kampanjom diskreditacije u režimskim tabloidima, predstavlja otvoren pokušaj da se ućutka svako ko se usudi da javno govori o temama koje vlast želi da prikrije", navodi se u saopštenju.

Optužili su vlast koja je "uzurpirala sve institucije, uključujući i policiju", da na taj način "nastavlja obračun sa opozicijom", nakon što su inspektori UKP 29. marta upali u prostorije NPS i izvršili pretres, a da do danas nema nikakvog ishoda niti odgovora povodom tog slučaja, uz ocenu da sve to "naslućuje kakvi nas izbori čekaju i u kakvoj će atmosferi proteći".

"U prethodnom periodu se u UKP pozivaju novinari i opozicioni poslanici na navodne informativne razgovore, dok istovremeno i dalje nema odgovora na pitanja koja je predsednik NPS Miroslav Aleksić pre više od godinu dana postavio na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove: koje je to uređaje za emitovanje zvučnih talasa, kako je sam priznao ministar Dačić, Srbija nabavila 2021. godine, po čijem nalogu i za čiji novac, i da li ih je, ako su nezakoniti, koristila BIA kada ih nisu koristili ni vojska ni policija", dodaje se u saopštenju.

Godinu dana kasnije, prema njihovim rečima, umesto odgovora na pitanja o zvučnom oružju, nastavljaju se pozivi i pritisci na one koji ih postavljaju.

"Bilo je za očekivati da će prvi koje će UKP pozvati biti Dragan J. Vučićević i Vladimir Đukanović, koji su 15. marta prošle godine uživo, u televizijskom prenosu tokom protesta, komentarisali i slavili upotrebu zvučnog oružja nad mirnim demonstrantima. Ovolika količina pokušaja zastrašivanja jasno govori da vlast nema argumente, samo strah od istine i od svakog ko je izgovori. NPS neće ćutati i nastaviće da brani pravo svakog građanina da bez straha govori o temama od javnog značaja", piše u saopštenju.

(Beta, 01.07.2026)