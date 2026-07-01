Studenti o presudi Tanku: Prvi osuđeni je student, a niko od odgovornih za pad nadstrešnice

Beta pre 2 sata

Studenti u blokadi saopštili su danas, nakon što je Osnovni sud u Pančevu izrekao uslovnu kaznu od šest meseci kućnog pritvora studentu Elektrotehničkog fakulteta Andreju Tanku, da je prvi osuđeni od početka studentskih protesta student, ali nije "niko od odgovornih za pad nadstrešnice" Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

"Prvi koji je osuđen od početka studentskih protesta nije niko od odgovornih za pad nadstrešnice, napada na građane i studente ili brojnih afera koje su se dogodile u međuvremenu. Prvi osuđeni je student. Srbija se kažnjava, a mafija je na slobodi", naveli su studenti u blokadi u saopštenju na zvaničnom Telegram kanalu.

Student Andrej Tanko, kako su dodali, proglašen je krivim za ometanje službenog lica.

"Izrečena mu je uslovna osuda: Ukoliko u naredne dve godine ponovi isto krivično delo, kazna zatvora od tri meseca biće izvršena", naveli su studenti.

Dodali su da, dok pravda "služi kao sredstvo pritiska, borba ostaje naša dužnost".

Osnovni sud u Pančevu prvostepeno je danas proglasio studenta Elektrotehničkog fakutleta Andreja Tanka krivim za ometanje službenog lica i izrekao mu uslovnu kaznu od šest meseci kućnog pritvora, odloženu na dve godine.

Ta kazna neće biti izvršena ukoliko u naredne dve godine ne počini novo krivično delo, a portal N1 piše da su u to vreme uračunata tri meseca koja je Tanko već proveo u pritvoru.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) su ranije saopštili da se Tanko sumnjiči da je 13. avgusta prošle godine prilikom protesta u Ulici Dimitrija Tucovića u Pančevu "tečnošću intenzivnog mirisa i nepoznatog porekla prskao policijske službenike" u kordonu.

(Beta, 01.07.2026)