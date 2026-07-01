Studenti o presudi Tanku: Prvi osuđeni je student, a niko od odgovornih za pad nadstrešnice

Beta pre 2 sata

Studenti u blokadi saopštili su danas, nakon što je Osnovni sud u Pančevu izrekao uslovnu kaznu od šest meseci kućnog pritvora studentu Elektrotehničkog fakulteta Andreju Tanku, da je prvi osuđeni od početka studentskih protesta student, ali nije "niko od odgovornih za pad nadstrešnice" Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

"Prvi koji je osuđen od početka studentskih protesta nije niko od odgovornih za pad nadstrešnice, napada na građane i studente ili brojnih afera koje su se dogodile u međuvremenu. Prvi osuđeni je student. Srbija se kažnjava, a mafija je na slobodi", naveli su studenti u blokadi u saopštenju na zvaničnom Telegram kanalu.

Student Andrej Tanko, kako su dodali, proglašen je krivim za ometanje službenog lica.

"Izrečena mu je uslovna osuda: Ukoliko u naredne dve godine ponovi isto krivično delo, kazna zatvora od tri meseca biće izvršena", naveli su studenti.

Dodali su da, dok pravda "služi kao sredstvo pritiska, borba ostaje naša dužnost".

Osnovni sud u Pančevu prvostepeno je danas proglasio studenta Elektrotehničkog fakutleta Andreja Tanka krivim za ometanje službenog lica i izrekao mu uslovnu kaznu od šest meseci kućnog pritvora, odloženu na dve godine.

Ta kazna neće biti izvršena ukoliko u naredne dve godine ne počini novo krivično delo, a portal N1 piše da su u to vreme uračunata tri meseca koja je Tanko već proveo u pritvoru.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) su ranije saopštili da se Tanko sumnjiči da je 13. avgusta prošle godine prilikom protesta u Ulici Dimitrija Tucovića u Pančevu "tečnošću intenzivnog mirisa i nepoznatog porekla prskao policijske službenike" u kordonu.

(Beta, 01.07.2026)

Povezane vesti »

Demokratska stranka osudila presudu studentu Andreju Tanku

Demokratska stranka osudila presudu studentu Andreju Tanku

Serbian News Media pre 41 minuta
Student ETF Andrej Tanko oglašen krivim zbog ometanja službenog lica na protestu u Pančevu, pravni tim najavio žalbu

Student ETF Andrej Tanko oglašen krivim zbog ometanja službenog lica na protestu u Pančevu, pravni tim najavio žalbu

Newsmax Balkans pre 1 sat
Student Andrej Tanko proglašen krivim za ometanje službenog lica

Student Andrej Tanko proglašen krivim za ometanje službenog lica

Moj Novi Sad pre 1 sat
Student Andrej Tanko proglašen krivim za ometanje službenog lica, odbrana najavila žalbu

Student Andrej Tanko proglašen krivim za ometanje službenog lica, odbrana najavila žalbu

Mašina pre 2 sata
Studenti u blokadi saopštili da je Andrej Tanko proglašen krivim za ometanje službenog lica

Studenti u blokadi saopštili da je Andrej Tanko proglašen krivim za ometanje službenog lica

Nedeljnik pre 3 sata
"Presude sudova kontrolisanih od strane kartela nosićemo kao ordenje": Oglasili se studenti o slučaju Andreja Tanka

"Presude sudova kontrolisanih od strane kartela nosićemo kao ordenje": Oglasili se studenti o slučaju Andreja Tanka

Nova pre 2 sata
Student Andrej Tanko proglašen krivim za ometanje službenog lica

Student Andrej Tanko proglašen krivim za ometanje službenog lica

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Počinje specijalna operacija BIA

Počinje specijalna operacija BIA

Danas pre 26 minuta
Regionalna lekarska komora Vojvodine najavila pomoć lekarima u slučaju zvučni top

Regionalna lekarska komora Vojvodine najavila pomoć lekarima u slučaju zvučni top

Danas pre 16 minuta
Kako je napušteno kuče postalo nacionalni heroj Venecuele: Priča o psu Cunamiju koji je spasavao živote

Kako je napušteno kuče postalo nacionalni heroj Venecuele: Priča o psu Cunamiju koji je spasavao živote

Danas pre 31 minuta
Farsa za koju ne znamo koliko košta: Stručna javnost o skultpuri kantara koja je postavljena na Terazijama

Farsa za koju ne znamo koliko košta: Stručna javnost o skultpuri kantara koja je postavljena na Terazijama

Danas pre 31 minuta
N1: U obdukcionoj sali Instituta za majku i dete došlo do izlivanja hrom-sumporne kiseline

N1: U obdukcionoj sali Instituta za majku i dete došlo do izlivanja hrom-sumporne kiseline

Danas pre 31 minuta