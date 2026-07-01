Sud u Prištini kaznio sa po 700 evra optužene za incidente na Gazimestanu, neke proterao s Kosova

Beta pre 1 sat

Osnovni sud u Prištini danas je osudio na novčanu kaznu od 700 evra sve optužene, njih 36, zbog "provokativnih poziva sa elementima podsticanja mržnje" na manifestaciji "Vidovdan" na Gazimestanu.

Sud je, onima koji nisu državljani Kosova, izrekao i kaznu proterivanja sa teritorije Kosova u trajanju od tri godine, javlja portal "Zakletva za pravdu".

"Optuženima se izriče, svakome, posebna kazna, tako da se svako posebno kažnjava novčanom kaznom od 700 evra, koja se mora platiti u roku od 15 dana", rekao je sudija Naime Krasnići-Jašanica.

Takođe, onima koji nisu državljani Kosova izrečena je i zaštitna mera - deportacija sa teritorije Kosova i zabrana ulaska u trajanju od tri godine.

Nezadovoljne strane imaju pravo žalbe na ovu odluku u roku od osam dana od prijema presude.

Što se tiče jednog maloletnika, protiv njega je pokrenut poseban sudski postupak.

Prema zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka, 28. juna 2026. na Spomen-kompleksu Gazimestan, povodom praznika "Vidovdan", učestvovalo je 750 pripadnika srpske zajednice.

Kako je navedeno na kraju demonstracija, jedan broj učesnika je počeo da skandira nacionalističke slogane, tačnije "Kosovo je Srbija" - na srpskom.

Takođe, prema zahtevu, navodi se da su učesnici nastavili da podižu tri prsta rukama - simbol koji je u konkretnim okolnostima korišćen kao izraz nacionalizma i provokacije.

Dalje, u zahtevu se navodi da su ih zbog radnji koje su preduzeli, policajci upozorili da je takvo ponašanje u suprotnosti sa važećim zakonima na Kosovu.

Takođe se u zahtevu pojašnjava da su na ulazu u Kompleks učesnicima prethodno dostavljena obaveštenja na albanskom, srpskom i engleskom jeziku, putem kojih su upozoreni na održavanje javnog reda i mira.

Istovremeno su, kako je navedeno, pozvani da mirno slave jer su nacionalistički pozivi i podsticajne radnje, kao i arogantno ponašanje, zabranjeni.

Međutim, po zahtevu, uprkos tim obaveštenjima, okrivljeni su nastavili sa navijanjem i provokativnim ponašanjem i nisu poslušali naređenja policajaca.

Tim radnjama, kako se navodi, počinili su krivično delo "Arogantno ponašanje" iz Zakona o javnom redu i miru.

(Beta, 01.07.2026)

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