Trener Teleoptika tvrdi da ga je napao Prelić, on to negira

Beta pre 3 sata

Trener fudbalera Teleoptika Marko Jovanović izjavio je danas da ne zna zašto ga je fizički napao Đorđe Prelić, koji negira da je to uradio.

Beogradsko Treće javno tužilaštvo naložilo je izuzimanje video uređaja s mesta događaja i obavljanje razgovora sa svedocima.

Jovanović je rekao ranije da ne zna zašto ga je Prelić fizički napao, da očekuje brzu reakciju državnih organa i istakao da ostaje na klupi Teleoptika.

Prelić je naveo da je u pitanju lažno prijavljivanje i da je napad izmišljen.

Trener, koji je pretučen juče u Beogradu, za N1 je kazao da je jedan od napadača bio Prelić, osuđen za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona 2009, a potom se oglasio i saopštenjem koje je preneo Partizan.

"I sada, 24 sata nakon svega što se dogodilo, iskreno mogu da kažem da i dalje ne znam pravi razlog zbog kojeg sam napadnut", naveo je Jovanović.

Prelić je u odgovoru za N1 kazao da nema nikakve veze ni sa kakvim fizičkim napadom i da za svaku stvar moraju postojati materijalni dokazi.

"Neka pokaže i prikaže ko ga je i kako napao, neka dostavi lekarski izveštaj o navodnim povredama i neka medijima dostavi snimak izmišljenog napada", naveo je Prelić.

U odgovoru dostavljenom portalu N1, tvrdi da se Jovanović prema njemu i tom momku (Vukoviću) ponašao agresivno i da je pretio.

Rekao je da je to što radi Jovanović "pogrešno, kukavički, neljudski".

"Zbog ovih laži u medijima će uslediti reakcija mog advokatskog tima", naveo je Prelić.

Beogradsko Treće javno tužilaštvo saopštilo je da je tužilac danas obavešten od strane policije da je oštećeni trener FK "Teleoptik" zadobio telesne povrede i da je pregledan u Urgentnom centru.

Obavešten je da su policajci obavili razgovor sa oštećenim koji je, kako je saopšteno opisao događaj u kom je zadobio telesne povrede, ko je sve bio prisutan, te je ukazao na određena lica koja su zadala udarce.

Potom je tužilac naložio obavljanje razgovora sa svim prisutnim licima, prisutnim svedocima i izuzimanje svih video uređaja koji su snimili lice mesta.

Nakon što policajci budu postupili po nalogu, tužilac će odlučivati o utvrđivanju bića elemenata krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, dodaje se.

(Beta, 01.07.2026)

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