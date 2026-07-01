Uhapšeno dvoje, fiktivnim uplatama oštetili Banku Poštanska štedionica za 3,4 miliona dinara

Beta pre 1 sat

 Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila dve osobe zbog sumnje da su zloupotrebom položaja oštetili Banku Poštanska štedionica za 3,4 miliona dinara, saopšteno je danas. 

Uhapšeni su S.A. iz Stare Pazove, zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, i P.J. iz Krnješevaca zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u pomaganju, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu. 

S.A. je osumnjičen da je od novembra 2024. do marta prošle godine kao blagajnik u Pošti Srbije u Krnješevcima, u nekoliko navrata izvršio fiktivne uplate novca na svoj račun i na račun osumnjičenog P.J. u Banci Poštanska štedionica iako stvarne uplate novca na račune nije bilo.

"Nakon izvršenih fiktivnih uplata, korišćenjem aplikacije mobilnog bankarstva izvršen je prenos novčanih sredstava sa računa osumnjičenog P.J. na račun osumnjičenog S.A. Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist za osumnjičenog S.A. u ukupnom iznosu od 3.410.000 dinara i da su u istom iznosu pričinili štetu za oštećenu Banka Poštanska štedionica AD Beograd", piše u saopštenju.

(Beta, 01.07.2026)

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