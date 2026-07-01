Vučić: Portal za prijavljivanje loših funkcionera biće otvoren ove sedmice

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će do kraja nedelje biti pušen u rad portal "Ko si ti bre" na kojem će nezadovoljni građani moći da prijavljuju funkcionere što će, kako je naveo, biti dodatna "kontrola svakog od nas".

"Juče smo počeli da radimo na tome, do kraja nedelje će biti pušten. Tehnički je komplikovanije nego što sam mislio, ali verujem da će u narednom periodu nama mnogo pomoći da budemo odgovorniji. Ali i da natera lokalne funkcionere da dobro razmisle pre nego što urade nešto loše", rekao je Vučić, u telefonskom ukrljučenju TV Informer.

Kako je precizirao, "pre kraja nedelje će svakako ljudi moći da dostavljaju i svoje primedbe, i video i audio zapise.

"To će biti dodatan element kontrole svakog od nas, svoje greške da ispravljamo, sebe da menjamo, i tako će nam ljudi više verovati", kazao je predsednik Srbije.

(beta/cmg)

(Beta, 01.07.2026)

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