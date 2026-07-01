Zapaljive bombe pred kućama funkcionera vladajuće partije u Grčkoj, petoro hospitalizovanih

Beta pre 33 minuta

Grčke vlasti saopštile su danas da je u zoru od podmetanja zapaljivih eksplozivnih naprava ispred tri zgrade u kojima žive članovi vladajuće grčke stranke Nova demokratija, povređeno i hospitalizovano petoro ljudi.

U napadima između četiri i 4:45 časova ispred stambenih zgrada u Solunu postavljene su grube eksplozivne naprave napravljene od malih kamperskih boca gasa.

Policija je saopštila da su se na jednom mestu zapalili automobili i motocikli, a petoro hospitalizovanih ima opekotine jer je vatra zahvatila kuću.

Jedan od automobila je navodno bio u vlasništvu poslaničke kandidatkinje konzervativne vladajuće Nove demokratije.

Kandidatkinja je zadobila opekotine, a njena majka je hospitalizovana na intenzivnoj nezi, takođe sa opekotinama, saopštila je policija.

Troje drugih stanara zgrade je hospitalizovano zbog udisanja dima, saopštila je policija koja napade istražuje kao terorističke, a vlast ih je osudila i obećala kažnjavanje počinilaca.

Napadi sumnjivih ekstremističkih grupa na imovinu političara, policije ili drugih vlasti su relativno česti, dok u većini, pored materijalne štete, nema povređenih.

Slični incidenti su se desili u julu 2025. godine ispred kuće predsednika grčkog udruženja zatvorskih čuvara u Solunu, kao i u junu 2024. godine ispred doma visokog sudije u Atini.

(Beta, 01.07.2026)

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