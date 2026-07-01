Zemljotres jačine 3,9 stepeni pogodio region Leskovca, građani osetili snažno podrhtavanje

Beta pre 1 sat

 Zemljotres magnitude 3,9 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je jutros u 9.46 časova u regionu Leskovca, objavio je Republički seizmološki zavod.

Prema preliminarnim podacima Zavoda, teorijski intenzitet zemljotresa u epicentru procenjen je na V–VI stepeni Merkalijeve skale, što znači da je potres mogao izazvati lakša oštećenja na objektima u neposrednoj blizini epicentra.

Neposredno nakon potresa, brojni građani Leskovca prijavili su da su osetili podrhtavanje tla. Pojedini su naveli da im se zatresao nameštaj i da je potres trajao nekoliko sekundi.

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima niti o eventualnoj materijalnoj šteti.

Republički seizmološki zavod saopštio je da su objavljeni podaci preliminarni i da mogu biti naknadno korigovani nakon detaljne analize.

 

(Beta, 01.07.2026)

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