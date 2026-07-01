(Mapa) Ovo je tačna lokacija jakog zemljotresa: Da li je ovo uvod u još jači na drugoj lokaciji i šta dalje sledi? Naš stručnjak objašnjava

Zemljotres jačine 3,9 stepeni po Rihteru kod Leskovca nije najava snažnijih podrhtavanja tla u tom regionu.

Potresi magnitude između 3 i 4 nisu retkost u Srbiji i najčešće se dešavaju u seizmički aktivnim zonama nekoliko puta godišnje. Zemljotres jačine 3,9 stepeni po Rihterovoj skali koji je danas pogodio područje u okolini Leskovca ne predstavlja najavu snažnijeg podrhtavanja tla u tom delu Srbije. To za "Blic" kaže seizmolog dr Ana Mladenović, objašnjavajući da su mogući samo slabiji naknadni potresi koje građani najverovatnije neće ni osetiti. Podsetimo, zemljotres