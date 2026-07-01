Oglasio se NIS: Stigla nova posebna licenca Ministarstva finansija SAD, evo šta to znači

NIS može održavati poslovanje, ugovore i sporazume sa zavisnim društvima Licenca pokriva rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, transakcije za sigurnost snabdevanja i finansijska poravnanja Kompanija NIS dobila je od Ministarstva finansija SAD novu posebnu licencu kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 31. julom 2026. godine. Ovom licencom kompaniji NIS je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji