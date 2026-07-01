Olujni oblak se premešta, nižu se upozorenja RHMZ: Ovi delovi Srbije na udaru u naredna 2 sata, alarmi upozoravaju na čak 3 opasne pojave istovremeno

Blic pre 1 sat
Olujni oblak se premešta, nižu se upozorenja RHMZ: Ovi delovi Srbije na udaru u naredna 2 sata, alarmi upozoravaju na čak 3…
Za 1. i 2. jul prognozirane su vremenske nepogode sa mogućnošću grada, jakog vetra i veće količine padavina u kratkom roku Od petka će na severu i zapadu biti suvo sa sunčanim intervalima, dok se od subote očekuje pretežno sunčano vreme širom Srbije Zbog najavljenog nevremena Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) od jutros niže upozorenja na nepogode. Kako se olujni oblak premešta, tako su drugi delovi Srbije na udaru. Zbog nevremena i visokih temperatura, RHMZ
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