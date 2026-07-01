Posejte ga danas, uživajte u sočnim plodovima već za 3 nedelje: Ovo povrće uspeva i potpunim početnicima

Blic pre 5 minuta
Posejte ga danas, uživajte u sočnim plodovima već za 3 nedelje: Ovo povrće uspeva i potpunim početnicima

Važno je obezbediti dovoljno vlage i blagovremeno brati plodove kako bi ostali hrskavi i blagih ukusa Može se uzgajati na malom prostoru, čak i u saksijama na balkonu, i zahteva samo nekoliko sati sunca dnevno Posejete ga danas, a već za nekoliko nedelja možete da ga jedete: Iskusni baštovani tvrde da je ovo najlakše povrće za uzgoj.

Postoje povrtarske kulture koje traže mnogo vremena, pažnje i iskustva, ali postoji i jedna koja uspeva gotovo bez greške. Raste neverovatno brzo, ne zauzima mnogo prostora i toliko je jednostavna za uzgoj da je mnogi preporučuju svima koji tek ulaze u svet baštovanstva. Kada su jednog iskusnog baštovana upitali koje bi povrće preporučio početnicima, nije oklevao ni trenutka: „Posejte ga danas i za 25 dana već ćete brati prve plodove. Ne traži mnogo nege, brzo
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