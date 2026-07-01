Sve strane gube strpljenje u pregovorima o NIS-u! Ministarka: "Srbija uradila sve što je do nje" (video)

Blic pre 32 minuta
Sve strane gube strpljenje u pregovorima o NIS-u! Ministarka: "Srbija uradila sve što je do nje" (video)
Za građane Srbije nije bilo nestašica goriva, rafinerija je kontinuirano radila, a cene su stabilne uprkos krizama na Bliskom istoku Američki OFAC je produžio licencu za rad NIS-a i pregovore sa MOL-om do 31. jula, a postignut je kompromis o akcionarskom ugovoru sa obe strane Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da iako su NIS i MOL dobili od američkog OFAC-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o
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