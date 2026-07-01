Temu poskupljuje u EU, a ne u Srbiji: Nova pravila važe samo za izvoznike iz naše zemlje

Blic pre 4 sati
Temu poskupljuje u EU, a ne u Srbiji: Nova pravila važe samo za izvoznike iz naše zemlje
Evropska unija je uvela privremenu carinsku taksu od tri evra po artiklu za pakete izvan EU Izuzeće za kupovine ispod 150 evra je ukinuto kako bi se suzbio jeftin uvoz iz Kine Evropska unija je danas uvela privremenu carinsku taksu od tri evra po artiklu u paketima koji stižu iz zemalja van Evropske unije, što će dodatno poskupeti kupovinu preko kineskih onlajn platformi kao što su Temu, Šejn i Aliekspres. Što se tiče Srbije - za naše kupce se još ne menja ništa,
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