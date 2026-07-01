Tramp posle više od 120 dana rata i iznenadnih "napada u samoodbrani": "Dobar je Iran, odlično se slažemo"

Tramp je naveo da denuklearizacija Irana napreduje i da su nedavni sastanci bili uspešni.

U Dohi su održani tehnički razgovori SAD i Irana o bezbednosti Ormuskog moreuza i prekidu vatre. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da se Sjedinjene Države veoma dobro slažu sa Iranom i da su nedavni sastanci u Kataru prošli dobro. - Denuklearizacija Irana ide dobro. Imali smo veoma dobre sastanke, pa ćemo videti - rekao je Tramp. Sjedinjene Američke Države i Iran održali su tehničke razgovore u katarskoj prestonici Dohi u nastojanju da se dogovore o