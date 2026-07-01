Tramp posle više od 120 dana rata i iznenadnih "napada u samoodbrani": "Dobar je Iran, odlično se slažemo"

Blic pre 19 minuta
Tramp posle više od 120 dana rata i iznenadnih "napada u samoodbrani": "Dobar je Iran, odlično se slažemo"

Tramp je naveo da denuklearizacija Irana napreduje i da su nedavni sastanci bili uspešni.

U Dohi su održani tehnički razgovori SAD i Irana o bezbednosti Ormuskog moreuza i prekidu vatre. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da se Sjedinjene Države veoma dobro slažu sa Iranom i da su nedavni sastanci u Kataru prošli dobro. - Denuklearizacija Irana ide dobro. Imali smo veoma dobre sastanke, pa ćemo videti - rekao je Tramp. Sjedinjene Američke Države i Iran održali su tehničke razgovore u katarskoj prestonici Dohi u nastojanju da se dogovore o
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Najpre borbe moraju da prestanu": Merc nagovestio mogućnost finansijske podrške za obnovu zemalja Bliskog istoka

"Najpre borbe moraju da prestanu": Merc nagovestio mogućnost finansijske podrške za obnovu zemalja Bliskog istoka

NIN pre 54 minuta
"Denuklearizacija napreduje, održali smo dobre sastanke": Tramp izjavio da se Amerika i Iran dobro slažu

"Denuklearizacija napreduje, održali smo dobre sastanke": Tramp izjavio da se Amerika i Iran dobro slažu

Mondo pre 4 minuta
Tramp: Iran ne sme imati nuklearno oružje; Pezeškijan: Finansijska ograničenja ublažena

Tramp: Iran ne sme imati nuklearno oružje; Pezeškijan: Finansijska ograničenja ublažena

RTS pre 24 minuta
Žele da naplaćuju prolaz brodova: Iran odlučan da izbori međunarodno priznanje kontrole nad Ormuzom

Žele da naplaćuju prolaz brodova: Iran odlučan da izbori međunarodno priznanje kontrole nad Ormuzom

Dnevnik pre 14 minuta
Zapaljiva poruka iz Teherana: "Ormuz je naš i biće kontrolisan"

Zapaljiva poruka iz Teherana: "Ormuz je naš i biće kontrolisan"

B92 pre 24 minuta
Cena nafte „brent” dodatno pala

Cena nafte „brent” dodatno pala

Politika pre 14 minuta
Bivši načelnik izraelskog Generalštaba: Netanjahu izmišlja iransku nuklearnu pretnju

Bivši načelnik izraelskog Generalštaba: Netanjahu izmišlja iransku nuklearnu pretnju

Politika pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranKatarDohaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Tramp prvi put poleteo avionom VC-25B Bridge: Privremeni Air Force One obavio prvu predsedničku misiju

Tramp prvi put poleteo avionom VC-25B Bridge: Privremeni Air Force One obavio prvu predsedničku misiju

Aero.rs pre 4 minuta
U požaru u stambenoj zgradi u Antverpenu poginulo petoro ljudi

U požaru u stambenoj zgradi u Antverpenu poginulo petoro ljudi

RTV pre 49 minuta
Fajnenšel tajms: Trampov saveznik Vučić oponaša Putina da bi ostao na vlasti u Srbiji

Fajnenšel tajms: Trampov saveznik Vučić oponaša Putina da bi ostao na vlasti u Srbiji

Radio 021 pre 59 minuta
Tramp često ističe svoje pobede, ali kako će ga zapravo pamtiti istorija?

Tramp često ističe svoje pobede, ali kako će ga zapravo pamtiti istorija?

Danas pre 59 minuta
Lagarde: Rizici za inflaciju i privredni rast više nisu toliko izraženi

Lagarde: Rizici za inflaciju i privredni rast više nisu toliko izraženi

Bloomberg Adria pre 49 minuta