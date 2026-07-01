Tri žene upale u baraku i napale muškarca Detalji ubadanja na Zvezdari: Nakon svađe osumnjičena izvadila nož i izbola žrtvu…

Rasprava je prerasla u tuču, tokom koje je jedna od žena navodno nožem ubola muškarca u nogu Sve tri žene su pobegle sa lica mesta, a povređenom je Hitna pomoć pružila prvu pomoć i prevezla ga u bolnicu U Bulevaru kralja Aleksandra na Zvezdari, oko 2 sata ujutru dogodio se napad nožem, pri čemu je muškarac Lj.

G. (47) zadobio povrede. Kako tvrdi "Telegraf", pozivajući se na informacije do kojih su došli, u baraku u kojoj živi Lj. G. su, prema rečima očevidaca, ušle tri žene, nakon čega je usledila rasprava među njima. - Prema rečima svedoka, rasprava je ubrzo eskalirala u fizički obračun, tokom kog je jedna od žena, kako se sumnja, nožem ubola oštećenog u nogu nakon čega su sve tri pobegle sa lica mesta - izjavio je izvor ovog medija koji je navodno blizak istrazi. Ekipa