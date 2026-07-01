Ima li bahatih i korumpiranih lokalnih funkcionera za “Ko si bre ti”

Bujanovačke pre 59 minuta
Ima li bahatih i korumpiranih lokalnih funkcionera za “Ko si bre ti”

Bujanovac, 1. jul 2026. (foto ilustracija Shutterstock) – Do kraja nedelje počeće sa radom platforma “Ko si bre ti” na kojoj će nezadovoljni građani moći da prijavljuju lokalne funkcionere, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić kaže da platforma može da natera lokalne funkcionere da dobro razmisle pre nego što urade nešto loše. Građani će moći da prijavljuju bahato ponašanje, korupciju ili nepravilnosti u radu lokalnih i republičkih funkcionera. Kako je rekao u telefonskom uključenju u Informer, “pre kraja nedelje će svakako ljudi moći da dostavljaju i svoje primedbe, i video i audio zapise. “To će biti dodatan element kontrole svakog od nas, svoje greške da ispravljamo, sebe da
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