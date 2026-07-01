Denver ostao bez „važne poluge“ u timu: Sjajni bek nastavlja karijeru u Majamiju

Denver Nagetsi Nikole Jokića ostaju bez jednog od glavnih protagonista iz prethodne sezone.

Posle samo godinu dana provedenih u Koloradu, iz Denvera odlazi Tim Hardvej junior. Kao slobodan agent izabrao je Majami Hit, čiji će dres nositi u narednih godinu dana. Odlični šuter je imao kvalitetnu sezonu u Nagetsima. Ulazio je kao šesti igrač i imao nekoliko sjajnih rola. Free agent sharpshooter Tim Hardaway Jr. has agreed to a deal with the Miami Heat, sources tell ESPN. pic.twitter.com/XUU03NO7O0 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026 U regularnom