Denver ostao bez „važne poluge“ u timu: Sjajni bek nastavlja karijeru u Majamiju

Danas pre 35 minuta  |  M. L.
Denver ostao bez „važne poluge“ u timu: Sjajni bek nastavlja karijeru u Majamiju

Denver Nagetsi Nikole Jokića ostaju bez jednog od glavnih protagonista iz prethodne sezone.

Posle samo godinu dana provedenih u Koloradu, iz Denvera odlazi Tim Hardvej junior. Kao slobodan agent izabrao je Majami Hit, čiji će dres nositi u narednih godinu dana. Odlični šuter je imao kvalitetnu sezonu u Nagetsima. Ulazio je kao šesti igrač i imao nekoliko sjajnih rola. Free agent sharpshooter Tim Hardaway Jr. has agreed to a deal with the Miami Heat, sources tell ESPN. pic.twitter.com/XUU03NO7O0 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026 U regularnom
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Trese se Kolorado! Ključni saigrač Nikole Jokića preko noći napustio Denver

Trese se Kolorado! Ključni saigrač Nikole Jokića preko noći napustio Denver

Večernje novosti pre 2 sata
Šok za Nikolu Jokića, jedan od najvažnijh igrača napustio Denver Nagetse

Šok za Nikolu Jokića, jedan od najvažnijh igrača napustio Denver Nagetse

Nova pre 3 sata
Šok u Denveru - Jokić ostao bez važnog saigrača! Posle sjajne sezone rekao "zbogom" Nagetsima!

Šok u Denveru - Jokić ostao bez važnog saigrača! Posle sjajne sezone rekao "zbogom" Nagetsima!

Kurir pre 2 sata
Šta radi Denver? Jokić ostao bez važnog saigrača

Šta radi Denver? Jokić ostao bez važnog saigrača

B92 pre 3 sata
Nikola Jokić ostao bez jednog veoma važnog saigrača, otišao je kod Nikole Jovića

Nikola Jokić ostao bez jednog veoma važnog saigrača, otišao je kod Nikole Jovića

Telegraf pre 4 sati
Jokić ostao bez važnog saigrača: Denver mu nije dao novac i ugovor, izabrao je drugi klub

Jokić ostao bez važnog saigrača: Denver mu nije dao novac i ugovor, izabrao je drugi klub

Mondo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TwitterDenver

Sport, najnovije vesti »

Raspored Mundijala (21. dan): Bosna i Hercegovina nastavlja istorijski pohod, Englezi u akciji

Raspored Mundijala (21. dan): Bosna i Hercegovina nastavlja istorijski pohod, Englezi u akciji

Danas pre 5 minuta
Postignut dogovor: Roketsi sa Bogdanovićem „merkaju“ prsten

Postignut dogovor: Roketsi sa Bogdanovićem „merkaju“ prsten

Sport klub pre 15 minuta
Mbape ruši sve granice na Mundijalu! Rekord koji čak i Mesi može samo da sanja!

Mbape ruši sve granice na Mundijalu! Rekord koji čak i Mesi može samo da sanja!

Kurir pre 15 minuta
Sudija prekinuo kontru Meksika zbog reklama: Pogledajte haos koji je izazvao Slavko Vinčić

Sudija prekinuo kontru Meksika zbog reklama: Pogledajte haos koji je izazvao Slavko Vinčić

Mondo pre 9 minuta
Večeras na Mundijalu: „I am from Bosnia, take me to America“

Večeras na Mundijalu: „I am from Bosnia, take me to America“

Sport klub pre 9 minuta