EXPO: Učešće na specijalizovanoj izložbi u Beogradu potvrdilo 140 međunarodnih aktera

Danas pre 2 sata  |  Beta
EXPO: Učešće na specijalizovanoj izložbi u Beogradu potvrdilo 140 međunarodnih aktera

Učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu zvanično je potvrdilo 140 međunarodnih učesnica, saopštili su danas organizatori.

Kompanija EXPO 2027 ocenila je u saopštenju da će ta izložba biti najveći međunarodni događaj koji je Srbija do sada organizovala. „Dostizanje brojke od 140 potvrđenih međunarodnih učesnica snažna je potvrda da svet prepoznaje značaj specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd. Ponosni smo na poverenje koje nam je ukazano i nastavljamo da zajedno sa našim međunarodnim partnerima gradimo događaj koji će ostaviti trajno nasleđe Srbiji i celom regionu“, izjavio je
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