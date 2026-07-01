Kuman podneo ostavku na mesto selektora reprezentacije Holandije

Selektor fudbalske reprezentacije Holandije Ronald Kuman podneo je ostavku, posle eliminacije ekipe u šesnaestini finala Svetskog prvenstva. – Sinoć sam odlučio da je vreme da napustim fukciju selektora Holandije.

Svi smo delili san da ispišemo istoriju na ovom Svetskom prvenstvu, ali nismo uspeli. Niko time nije više razočaran od mene. Kao selektor, odgovornost je na meni – naveo je Kuman u saopštenju na Instagramu. Holandija je rano jutros po srednjoevropskom vremenu izgubila od Maroka posle jedanaesteraca i završila je takmičenje na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku. Holandija je vodila od 72. minuta golom Kodija Gakpa, a izjednačio je Isa Diop u prvom minutu nadoknade