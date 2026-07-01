Nemamo ni Nacionalni teniski centar, propustili smo zlatnu šansu: Novak Đoković o srpskom tenisu

Danas pre 26 minuta  |  N. R.
Nemamo ni Nacionalni teniski centar, propustili smo zlatnu šansu: Novak Đoković o srpskom tenisu

Novak Đoković je jedini srpski teniser koji se plasirao u drugo kolo Vimbldona u singlu u obe konkurencije.

Takmičenje u prvoj rundi su završili Miomir Kecmanović, Hamad Međedović i Dušan Lajović, kao i Teodora Kostović u konkurenciji dama. Kecmanović je pružio snažan otpor Janiku Sineru i poražen je posle pet setova. I Međedović je izgubio nakon maratona od Sebastijana Ofnera, dok Dušan Lajović u utorak nije imao šansu protiv Tejlora Frica. Svetla tačka je pored Kecmanovića bila i Teodora Kostović koja je na grend slem debiju pružila korektnu partiju protiv prve
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