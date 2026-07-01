Netanjahu posetio okupirani jug Libana, rekao da se Izrael još neće povući

Danas pre 6 sati  |  Beta
Netanjahu posetio okupirani jug Libana, rekao da se Izrael još neće povući
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posetio je danas libansku teritoriju koju je okupirala izraelska vojska, poručivši vojnicima da se Izrael neće povući odatle sve dok Hezbolah predstavlja pretnju.To je prva Netanjahuova poseta okupiranoj teritoriji na jugu Libana od kada su izraelska i libanska vlada prošlog petka postigle bezbednosni sporazum uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, prema kojem bi Izrael trebalo da preda dve oblasti libanskoj vojsci. „Naš
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