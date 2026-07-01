Ukrajinske vlasti: Rusija tokom noći napala pet benzinskih stanica, poginula jedna žena

Guverner ukrajinske Dnjepropetrovske oblasti Aleksandar Hanža objavio je danas da je ruska vojska tokom noći napala pet benzinskih stanica u tom regionu, pri čemu je jedna žena poginula.

Hanža je u poruci na Telegramu dodao da je još troje ljudi povređeno, prenosi agencija Rojters (Reuters). U odvojenom napadu na autobus u Hersonu, na jugu Ukrajine, dve osobe su poginule, a pet je ranjeno, saopštio je regionalni guverner Aleksandar Prokudin. Rusija je u poslednje vreme pojačala napade na benzinske pumpe, dok Ukrajina skoro svakog dana izveštava o napadima u Zaporoškoj, Sumskoj, Harkovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.