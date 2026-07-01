Napadači bacili kanister sa zapaljivom tečnošću na porodičnu kuću, majka povređene političarke podlegla povredama od opekotina. Drama u Solunu!

Dnevnik pre 1 sat
Napadači bacili kanister sa zapaljivom tečnošću na porodičnu kuću, majka povređene političarke podlegla povredama od…

SOLUN: Majka političarke Afrodite Nestora preminula je danas nakon napada na aktiviste vladajuće Nove demokratije u Solunu, u kojem je povređena i sama političarka, prenose grčki mediji.

Majka političarke Nove demokratije Vagija Nestora bila je intubirana na odeljenju intenzivne nege bolnice “Ipokratio“, nakon što je zadobila teške opekotine po celom telu, i uprkos naporima lekara, podlegla je povredama. Afrodita Nestora je takođe hospitalizovana na Hirurškoj klinici, a njen otac, sa blagim respiratornim problemima, na Pulmološkoj klinici, preneo je Katimerini. Napadi su se dogodili protekle noći, a meta su bile kuće predsednika Izvršnog komiteta
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