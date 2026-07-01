STIŽE NEVREME! Prvi na udaru ovaj deo Srbije! Kreću pljuskovi i grmljavina! Evo kakav nas jul očekuje

Dnevnik pre 27 minuta
STIŽE NEVREME! Prvi na udaru ovaj deo Srbije! Kreću pljuskovi i grmljavina! Evo kakav nas jul očekuje

Nakon tropskih dana koji su obeležili kraj juna, pred Srbijom je kratkotrajno osveženje uz pljuskove i grmljavinu, dok se u drugoj polovini jula ponovo očekuju veoma visoke temperature.

Danas se očekuje manji pad temperature, ali i dalje veoma toplo vreme, dok se od četvrtka prognoziraju dnevne temperature ispod 30 stepeni. - U sredu se očekuje promena vremena pa su krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima lokalno moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom a ponegde i gradom - saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U
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