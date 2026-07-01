Počinje izricanje kazni za kamione bez TAG uređaja

Ekapija pre 1 sat
Počinje izricanje kazni za kamione bez TAG uređaja

Ilustracija (Foto: Milos Muller/shutterstock.com) Vlasnici i korisnici vozila 4. kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja, od danas će biti kažnjavani zbog toga.

Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara 2026. godine, shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara, ali jsu Putevi Srbije odlučili da punu primenu zakonskih odredbi odlože, kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike. Kako su ranije najavili iz Puteva Srbije, za postupanje suprotno odredbama zakona, propisane su kazne od 500.000 do dva miliona dinara za pravno lice, od 10.000 do 100.000
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