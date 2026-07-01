NIS dobio novo produženje licence do 31. jula: Dobrosavljević i Kapelan o tome da li može doći do konačnog rešenja

Euronews pre 33 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
NIS dobio novo produženje licence do 31. jula: Dobrosavljević i Kapelan o tome da li može doći do konačnog rešenja

Mađarska naftna i gasna kompanija MOL saopštila je da je dobila licencu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), pri Ministarstvu finansija SAD, kojom joj je omogućeno da nastavi pregovore sa Gaspromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula 2026. godine.

Postavlja se pitanje da li sada ulazimo u ciklus čekanja tih operativnih licenci i zelenog svetla iz Vašingtona, ili ipak može doći do konačnog dogovora. O ovoj temi su za Euronews Srbija govorili Rajko Kapelan iz Centra za društvenu stabilnost i Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar. "Ne mogu da tvrdim zato što imam u vidu između ostalog odluku Stejt Departmenta koja je data na usvajanje američkom Kongresu o ovom prostoru Evrope, gde se specifično, odnosno
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